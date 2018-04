Adrano, omicidio in un parcheggio: la vittima è un 25enne catanese

E' un 25 enne catanese l'uomo ucciso con un colpo di arma da fuoco all'interno di un parcheggio con annesso autolavaggio ad Adrano. La vittima in passato era stato denunciato per reati contro il patrimonio. La dinamica della sua morte resta ancora un "giallo" irrisolto, che potrà essere risolto delle indicazioni che arriveranno dall'autopsia e dalla perizia balistica disposta dalla Procura di Catania.

Una delle ipotesi possibili ma ancora da verificare del tutto, c'è quella del "fuoco amico". Secondo un testimone, di cui la squadra mobile sta vagliando l'attendibilità, il colpo letale sarebbe stato esploso accidentalmente da uno dei rapinatori che stavano per entrare in azione forse nel parcheggio stesso. Non è però esclusa la tesi del conflitto a fuoco.

Sul posto per le indagini la squadra mobile della questura di Catania, col sostituto procuratore Martina Bonfiglio del dipartimento reati contro la persona coordinato dal procuratore aggiunto Ignazio Fonzo.