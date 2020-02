Omicidio, notificato il provvedimento di custodia dopo la morte delle vittima

I carabinieri di Palagonia hanno notificato al 24enne Davide Vinci, del posto, un provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso dal Gip del Tribunale di Caltagirone. L’uomo, in particolare, era già detenuto nel carcere di Caltagirone a seguito del ferimento di Francesco Ferraro, avvenuto nella notte dello scorso 8 dicembre nella via Fornelli di Palagonia. In quella occasione, i due, avevano acceso una violenta lite al culmine della quale il Vinci ha colpito la vittima con cinque colpi di un fucile Beretta cal. 22, nonché con numerose coltellate e bastonate.

Il Ferraro, immediatamente soccorso e trasportato in ospedale, è purtroppo deceduto lo scorso 30 gennaio presso l’ospedale “Di Cristina Benfratelli” di Palermo. Le responsabilità del Vinci, al quale erano stati inizialmente contestati i reati di tentato omicidio e detenzione e porto abusivo di armi da fuoco, si sono così conseguenzialmente aggravate determinando l’adozione del provvedimento per “omicidio aggravato”.

