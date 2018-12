Omicidio di Caltagirone, l'assassino muore in sala operatoria

Era stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Cannizaro con l'elisoccorso ma, l'uomo che questa mattina ha sparato ed ucciso la ex moglie a Caltagirone è deceduto in sala operatoria. Trasferito in elisocossorso, l'uomo avrebbe riportato ferite da arma da fuoco (pare che abbia provato ad uccidersi) e, durante un intervento, è deceduto intorno alle 11.45.

A morire, questa mattina, è stata Rosaria Parisi, di 62 anni. Come riporta il quotidiano Gazzettino Online, l'omicidio sarebbe avvenuto nei pressi dell'abitazione della donna, in Corso delle Province a Giarre. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe stato disarmato dal nipote della vittima, che ha assistito alla scena, dopo una violenta colluttazione. Sul posto sono giunti i carabinieri.