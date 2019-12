Uccide la moglie malata e si spara: la procura dispone autopsia

Ha utilizzato un fucile calibro 12, l'84enne Antonino Mobilia che avrebbe ucciso la moglie Rosa D'Amico, di 81 anni, gravemente malata e in fin di vita. L'anziano avrebbe, quindi, rivolto l'arma contro se stesso togliendosi la vita. Una parente ha trovato i loro corpi nel letto ed ha subito dato l'allarme.

Dalle prime ricostruzioni dei carabinieri che stanno conducendo le indagini, sarebbe stata proprio la condizione della malattia terminale della moglie a indurre l'uomo al folle gesto. I due coniugi abitavano in via Raffaello a Randazzo, in provincia di Catania. I corpi senza vita dei due anziani sono stati trasferiti al Policlinico di Catania dopo che la Procura ha disposto l'autopsia.