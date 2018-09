"On the Rocks": il primo contest dedicato alla Terra della Società Geologica Italiana⁩

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

Si chiama On the rocks l'unico video contest al mondo dedicato alla Geologia e organizzato dalla Società Geologica Italiana, che ha chiesto ai suoi partecipanti di raccontare in soli 180 secondi in modo creativo e assolutamente informale la propria ricerca, le passioni o le nuove idee sulla Terra. I vincitori saranno premiati durante il congresso della SGI a Catania il prossimo 12 settembre alle 11.30 nell’Auditorium del Monastero dei Benedettini. Tre le categorie in gara: “3 anni in 3 minuti”, Il lavoro di tre anni di ricerca illustrato da dottorandi o neo-dottori di ricerca in un video della durata di tre minuti; “Rolling Stones”, ricerche, esperienze e storie sulla Terra raccontate da ricercatori, appassionati di geologia e professionisti e “Geologiovani” Geologia e studenti: i racconti di chi studia la Terra sui banchi delle scuole primarie, secondarie e università.

Comitati di esperti (per la prima volta insieme sceinziati, giornalisti e registi) hanno scelto i vincitori del primo premio di ciascuna categoria “Revealing the hidden secrets of salt” di Jack Richardson, “A magnetic journey” di María Perlado e “Digeriamo anche le pietre” di Giuseppe Paschetto. Premio Speciale del Comitato d’Onore va a "Subduction Earthquakes & Seafloor Roughness” di Elenora van Rijsingen e quello della Società Geologica Italiana è stato attribuito a “Geoarte” di Fabio Morelli. Menzione Speciale della Società Geologica Italiana "per il video prodotto dal più giovane videomaker che ha saputo raccontare la sua prima esperienza geologica" al film "Mistero di rielaborazione antropocenica nel giardino di Caterina" di Cosimo Verga e Francesca Navarro.

All'originale concorso sono arrivati contributi appassionati che attraverso animazioni, stop-motion, cartoon, time lapse, interviste, musiche hanno mostrato ad un pubblico di non specialisti meraviglie, pericoli e sorprese di un viaggio avventuroso nei fenomeni geologici, sia esso indoor o outdoor, in laboratorio, in montagna, al mare, o nello spazio! Potenziali partecipanti sono stati, quindi, tutti sono stati tutti coloro che "masticano" quotidianamente la geologia, ma anche gli appassionati e i professionisti del mondo della comunicazione e delle arti multimediali.