Prevista nuova ondata di calore su Catania, allerta del Comune

Ondate anomale di calore sono previste nella città di Catania oggi, venerdì 20 luglio, e fino a domani con livello di criticità 1, corrispondente a rischio basso. Lo rende noto la Protezione civile comunale, sulla base del bollettino diramato dai centri di competenza nazionale. Lo rende noto il Comune. Secondo il meteo, le temperature non dovrebbero superare i 33 gradi come massime ed i 22 per quanto riguarda le minime. Si raccomanda di non esporsi alla luce diretta dei raggi solari nelle ore più calde della giornata e bere molta acqua.