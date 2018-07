Protezione civile, in arrivo a Catania "ondate di calore" di livello uno

Ondate anomale di calore sono previste nella città di Catania oggi e domani, 16 e 17 luglio, con livello di criticità 1, corrispondente a rischio basso. Lo rende noto la Protezione civile comunale sulla base del bollettino diramato oggi dai centri di competenza nazionale.

Le raccomandazioni ministeriali in questi casi annoverano diversi consigli pratici, tra i quali: evitare di uscire nelle ore più calde della giornata; migliorare gli ambienti domestici e di lavoro facendo ricorso a condizionatori e ventilatori (questi ultimi inefficaci se la temperatura supera i 32 gradi); bere molta acqua; vestire con indumenti di cotone, lino o fibre naturali e all’aperto indossare cappelli leggeri e di colore chiaro; evitare di mettersi in viaggio nelle ore più calde, specie se l’auto non è climatizzata, e tenere sempre in macchina una scorta d’acqua; prendersi cura delle persone a rischio, con visite frequenti; controllare neonati e bambini piccoli più spesso; dare molta acqua fresca agli animali domestici e lasciarla in zone ombreggiate. Ulteriori informazioni e approfondimenti sono disponibili sul sito del Ministero della salute www.salute.gov.it/caldo.