Operaio dell'Aeroporto ruba portafoglio con mille euro ad un passeggero

Lo scorso 13 ottobre la polizia ha denunciato V.S.G. 52enne, dipendente aeroportuale, per il reato di furto aggravato. Un passeggero diretto a Ginevra, durante i controlli di sicurezza sulla persona e sul bagaglio al fine di accedere alla sala imbarchi dell’aerostazione di Catania, ha subito il furto di un portafoglio contenente la somma di mille euro. Una volta a conoscenza del furto, l’uomo ha subito presentato denuncia di furto presso gli uffici della polizia di frontiera presenti in Aerostazione che, tramite la visione delle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza di cui l’aeroporto è dotato, riusciva ad individuare l’autore del reato, ovvero un dipendente aeroportuale. Nell’immediatezza gli operatori di polizia sono riusciti a rintracciare l’autore del furto al quale è stata chiesta la restituzione del portafoglio ed il relativo contenuto, ma questi, pensando di farla franca, ha negato in modo assoluto ogni addebito. La conseguente perquisizione personale effettuata sull’operaio ha consentito, malgrado l’uomo si fosse già disfatto del portafoglio, di rinvenire la somma in denaro contenuta all’interno del portafoglio. L’operaio, realizzando ormai di essere stato smascherato, successivamente ha indicato il posto dove aveva buttato il portadocumenti. Pertanto il dipendente è stato denunciato alla locale Autorità giudiziaria e la refurtiva restituita alla vittima.