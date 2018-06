Operazione antidroga "Bivio", il commento di Salvo Pogliese

“Un plauso e un sentito ringraziamento alla magistratura e alle forze dell'ordine che hanno sgominato una pericolosa rete criminale che infestava la nostra città. Catania si deve liberare da questa oppressione delinquenziale che rallenta la crescita delle forze sane cittadine che sono in larga maggioranza. Conforta potere contare sulla straordinaria azione di magistrati e tutori dell'ordine pubblico che non daranno scampo a malviventi che inquinano la convivenza civile”. E' il commento del sindaco Salvo Pogliese all'operazione antidroga "Bivio", messa a punto dai carabinieri con 27 arresti.