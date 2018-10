Operazione "Bivio", evade dai domiciliari: arrestato pregiudicato 25enne

I carabinieri di piazza Dante hanno arrestato il 25enne catanese Vincenzo Zuccarello, in esecuzione di un' ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Catania. Era finito ai domiciliari a seguito dell’Operazione “Bivio” del 12 giugno scorso, quando i militari arrestarono 27 persone per traffico ed allo spaccio di sostanze stupefacenti, nel quartiere di San Cristoforo.

I carabinieri del nucleo operativo, il 16 settembre scorso, durante un servizio anticrimine svolto sul territorio, lo hanno arrestato per la violazione degli obblighi restrittivi cui era sottoposto. La conseguente richiesta di aggravamento della misura cautelare inoltrata all’autorità giudiziaria, è stata accolta favorevolmente dal giudice che ne ha disposto l’arresto ed il trasferimento nel carcere di piazza Lanza.