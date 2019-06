Operazione "Hostage", i nomi dei 12 arrestati

L'operazione "Hostage" ha portato agli arresti di un gruppo attivo nell'area di Misterbianco e anche a Niscemi. Su delega della Procura Distrettuale della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia - di Catania, personale della Polizia di Stato, ha dato esecuzione ad ordinanza di custodia cautelare nei confronti di:

1. COPPOLA Orazio, (cl.1964), pregiudicato, già detenuto,

2. COSENTINO Pietro, (cl.1993),

3. COSTANTINO Agatino, (cl.1965), pregiudicato,

4. D’AGOSTINO Alessio, (cl.1995),

5. DISTEFANO Carmelo, (cl.1984), pregiudicato, già detenuto,

6. IMBROGIANO Salvatore, (cl.1978),

7. LICCIARDELLO Salvatore, (cl.1958),

8. MASCALI Eugenio, (cl.1966),

9. NICOLOSI Antonino, (cl.1975), pregiudicato, per il quale il G.I.P. ha disposto gli arresti domiciliari

10. QUACECI Giuseppe, (cl.1993), pregiudicato,

11. QUACECI Salvatore, (cl.1978), pregiudicato,

12. VENTORINO Giovanni, (cl.1961), pregiudicato;

I dodici arrestati sono ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere di stampo mafioso (clan Mazzei), associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (marijuana e cocaina), detenzione e spaccio delle medesime, e più episodi di estorsione, con l’aggravante di cui all'art. 416 bis.1, per avere commesso il fatto sia con il metodo mafioso che al fine di favorire l'associazione medesima.