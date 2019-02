Operazione Narcos, per 15 degli arrestati il reato è di associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti

I carabinieri di Palagonia hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare, nei confronti di 17 indagati nell’ambito dell’operazione antidroga denominata “Narcos”, emessa dal Gip di Catania, su richiesta della Procura distrettuale antimafia alla quale erano stati trasmessi gli atti per competenza dall’Autorità giudiziaria di Caltagirone, dichiaratasi incompetente. Il provvedimento ha confermato per tutti gli indagati le misure cautelari a suo tempo disposte dal Gip di Caltagirone e riqualifica per i primi 15 il reato contestato da concorso in detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.

Disposta la custodia cautelare in carcere per:

- Caruso Rocco, nato a Catania il 15.04.1982;

- Cetti La Porta, nata a Catania il 02.12.1988;

- Francesco Guttuso, nato a Militello in Val di Catania il 02.06.1989;

- Federico Anzaldi, nato a Catania il 18.06.1990;

- Roberto Pasha, nato in Albania il 19.10.1996;

- Salvatore Brancato, nato a Catania il 2.09.1989;

- Bonifacio Domenico, nato a Catania il 10.10.1991;

- Antonino Gambera, nato a Scordia il 21.09.1969.

Disposti gli arresti domiciliari per:

- Antonino Cosentino, nato a Scordia il 30.06.1976;

- Brian Antony Fratullo, nato a Catania il 25.07.1998;

- Giuseppe Di Silvestro, nato a Catania il 24.01.1974;

- Sebastiano Todero, nato a Catania il 25.09.1996;

- Angela Frazzetto, nata a Caltagirone il 07.02.1997;

- Mario Tirendi, nato a Scordia (CT) il 09.10.1970;

- Samuele Pistarà, nato a Catania il 04.07.1998i;

- Yeboah Patrick Kwame, nato a Sunyani (Ghana) il 05.05.1990;

- Ermes Sciacca, nato a Lentini (SR) il 12.06.1991