Lunedì 8 giugno scatta l’operazione "Spazzamare" a Riposto e Catania

Lunedì 8 giugno scatta l’operazione "Spazzamare", la più importante giornata di pulizia dei fondali mai realizzata in Italia, organizzata congiuntamente dal progetto europeo Clean Sea Life e dal corpo delle capitanerie di porto. In occasione della giornata mondiale degli oceani, i sommozzatori di una quarantina di centri immersione e i cinque nuclei subacquei della capitaneria di porto, armati di sacchi e palloni di sollevamento, si immergeranno in darsene e porticcioli di tutte le regioni costiere d’Italia - tra cui Riposto e Catania - in aree naturalistiche e persino in un sito archeologico sommerso per liberare i fondali dai rifiuti. Gli oggetti recuperati saranno catalogati, pesati e poi smaltiti grazie alla collaborazione degli enti locali.

I comandi territoriali e i sommozzatori della guardia costiera garantiranno la necessaria cornice di sicurezza in mare, coordinando l’attività di tutti i diving presenti al fine di agevolare il regolare e sicuro svolgimento delle operazioni di bonifica, nel rispetto delle norme vigenti in tema di emergenza Covid-19.