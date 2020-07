Operazione "The king", arrestato in aeroporto il sedicesimo indagato

Personale della squadra mobile e del commissariato di Adrano hanno tratto in arresto il sedicesimo indagato nell’ambito dell’operazione antidroga “The King”, attività di polizia giudiziaria che ha interessato nei giorni scorsi il territorio di Adrano. In particolare gli agenti hanno atteso Giuseppe Nicolosi, classe 1987, all’aeroporto di Catania, dove fonti info-investigative avevano riferito che l’uomo sarebbe atterrato, proveniente dalla Svizzera. Nell’ordinanza emessa dal Gip. di Catania, emessa il 2 luglio scorso, a Nicolosi viene contestato il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente in concorso, con l’aggravante di aver agevolato l’associazione mafiosa denominata Scalisi di Adrano, articolazione territoriale del clan Laudani di Catania. L’uomo, dopo le formalità di rito presso il commissariato di Adrano, è stato associato alla casa circondariale di Catania “Bicocca” e posto a disposizione dell’Autorità giudiziaria, la quale procederà al suo interrogatorio non oltre cinque giorni dall’inizio dell’esecuzione della custodia cautelare in carcere.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.