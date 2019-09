Operazione "Tricolore", continuano i controlli nei quartieri a rischio

La polizia, dopo l’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 40 soggetti, tutti arrestati dagli investigatori della squadra mobile per i delitti di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti del tipo marjuana e cocaina, con collegamenti con la criminalità organizzata, continua serrati controlli in quelle che sono state ritenute le principali piazze di spaccio, prestando particolare attenzione al rione popolare di San Berillo Nuovo e a quello di San Leone, collocato nella zona del Corso Indipendenza.

Così, nel corso del fine settimana, le pattuglie delle Volanti unitamente ai motociclisti hanno effettuato posti di controllo con l’identificazione di numerosi soggetti, proprio in questi luoghi ove giorni fa hanno operato gli agenti della Squadra Mobile. Sotto la lente degli agenti di polizia non solo gli spacciatori ma anche i fenomeni di illiceità diffusa: dalla pericolosissima guida senza casco, alla violenza, al bullismo, alla regolarità e alla sicurezza della circolazione veicolare. Insomma, nulla è tralasciato e tutto questo per garantire serenità e sicurezza al cittadino. E’ proprio in ottemperanza ai servizi predisposti, nei giorni tra sabato e domenica sono stati eseguiti controlli anche nelle zone di Piazza Caduti del Mare, Piazza della Repubblica, Corso Sicilia, Piazza Lupo, Piazza Federico di Svevia, Piazza Scammacca, Via Landolina e Piazza V. Bellini, raggiungendo così i seguenti complessivi risultati: persone controllate 66, 144 veicoli controllati, 39 le contestazioni al Cds di cui 1 per mancata assicurazione, 25 i fermi amministrativi per guida senza uso del casco protettivo, 5 i parcheggiatori abusivi controllati e sanzionati e infine 4 gli esercizi commerciali controllati e sanzionati per una somma pari a 1.135,00 euro.

Inoltre, ancora un arresto eseguito dalla Squadra Narcotici, nei confronti di Mario Sicali del 1995, in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere, “Operazione Tricolore” per il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico ed allo spaccio di sostanze stupefacenti, che al momento dell’operazione si trovava in Germania. Il Sicali è stato associato presso il carcere di Piazza Lanza.