Torna l'ora solare: ecco quando portare indietro le lancette

Pronti a dire addio alle giornate "lunghe" dei mesi estivi? Nella notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre, alle 3, bisognerà portare gli orologi un'ora indietro: torna in vigore, infatti, l'ora solare, fino al prossimo 29 marzo. In quel "fortunato" weekend si potrà dormire un'ora in più. Come già annunciato in passato, l'Europa potrebbe presto dire addio al cambio d'ora. Lo ha annunciato il presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker, che ha reso nota l'intenzione di Bruxelles di proporre l'abolizione in tutta il continente.

Sarà necessario il via libera del Parlamento europeo e dei capi di Stato e di governo dell'Unione. Insomma, ci sarà da aspettare e probabilmente sarà proposto un sondaggio tra i cittadini. Già lo scorso febbraio il Parlamento europeo aveva affrontato il tema senza però trovare un accordo sull'ipotesi di abolizione del doppio orario.