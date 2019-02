Anche l'azienda catanese Oranfresh partecipa alla Bit di Milano

Anche l'azienda catanese Oranfresh ha partecipato alla Bit di Milano, grazie alla Regione Sicilia. “Siamo felici di aver partecipato attivamente al grande successo della Sicilia alla Borsa Italiana del Turismo di Milano e di aver rappresentato insieme al cioccolato di Modica e ad altri eccellenti prodotti siciliani il meglio dell’Isola”. A parlare è Elena Albertini vice - presidente del Consorzio di tutela Arancia Rossa di Sicilia, presente in questi giorni alla Bit di Milano nella frequentatissima postazione allestita dalla Regione Sicilia.

“Abbiamo accolto con piacere l’invito del presidente Musumeci e dell’assessore Pappalardo perché pensiamo che un viaggio in Sicilia debba essere presentato ai turisti come un'avventura a cinque sensi”, aggiunge la Albertini. “Partecipare alla Bit è stata per noi un’esperienza nuova e da ripetere”, afferma il presidente del Consorzio Arancia Rossa di Sicilia Giovanni Selvaggi. “Sebbene non si tratti di una fiera di settore ortofrutticolo la Bit rappresenta una grande occasione di marketing territoriale e di visibilità per le nostre arance che escono rafforzate nell’immagine da occasioni come questa che ci è stata offerta dalla Regione Sicilia”.