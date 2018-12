Ordine dei Medici, il nuovo presidente è Diego Piazza

Si è insediato il nuovo consiglio dell'Ordine dei Medici di Catania. Dopo le votazioni, concluse con il successo della senologa Francesca Catalano, a cui andrà la vicepresidenza, la presidenza viene affidata al professor Diego Piazza, chirurgo. Il radiologo Gianfranco Di Fede, è il nuovo segretario, mentre l'odontoiatra Ezio Campagna è il nuovo tesoriere. La formazione appena insediata dovrà risolvere molti problemi lasciati dalla gestione precedente.

Ordine dei Medici, Francesca Catalano verso la presidenza

„ Le recenti polemiche

Il ministro-medico Giulia Grillo, appena eletto, aveva prima abbandonato l'ordine etneo per iscriversi in quello del Lazio, per poi - dopo numerose polemiche e fatti giudiziari che hanno colpito l'ex presidente Massimo Buscema - accogliere con soddisfazione lo scioglimento dell'ente deciso dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici.

Un segnale chiaro che, a prescindere dalle valutazioni di merito, ha portato a livello nazionale una problematica tutta catanese. Da allora numerose sono state le difficoltà per l'organizzazione e lo svolgimento delle nuove elezioni che, tuttavia, si sono concluse con un dato incontrovertibile: una pioggia di preferenze per Francesca Catalano, primario di Senologia all'ospedale Cannizzaro e moglie del magnifico rettore dell'Università di Catania, Francesco Basile.

Le dimissioni di Massimo Buscema

Solo a settembre i consiglieri Rizzo, Di Mauro, Cosentino, Lo Gerfo e Pennisi hanno reso noto di "avere appreso da fonti autorevoli che il dott. Massimo Buscema ha rassegnato le proprie irrevocabili dimissioni da presidente" dell'ordine dei medici di Catania, esprimendo "massima soddisfazione per questa scelta, sia pur tardiva". I consiglieri, con i loro legali, annunciavano che avrebbe insistito, comunque, nelle azioni legali già intraprese per giungere a un commissariamento. "Nello stesso tempo - conclude la nota - comunicano di avere accettato l'accorato invito proveniente da molti colleghi, rendendosi disponibili alla candidatura per le imminenti elezioni in una nuova lista chiamata "Salvi-amo l'Ordine", per restituire all'Ordine le sue essenziali e naturali funzioni"

