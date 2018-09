Ordine dei medici, si dimette il presidente Massimo Buscema

I Consiglieri Rizzo, Di Mauro, Cosentino, Lo Gerfo e Pennisi hanno reso noto di "avere appreso da fonti autorevoli che il dott. Massimo Buscema ha rassegnato le proprie irrevocabili dimissioni da presidente" dell'ordine dei medici di Catania, esprimendo "massima soddisfazione per questa scelta, sia pur tardiva".

I consiglieri, con i loro legali, annunciano che insisteranno, comunque, nelle azioni legali già intraprese per giungere a un commissariamento. "Nello stesso tempo - conclude la nota - comunicano di avere accettato l'accorato invito proveniente da molti colleghi, rendendosi disponibili alla candidatura per le imminenti elezioni in una nuova lista chiamata "Salvi-amo l'Ordine", per restituire all'Ordine le sue essenziali e naturali funzioni"