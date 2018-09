Scioglimento dell'ordine dei medici, anche la Federazione dice si

La Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri ha espresso parere favorevole al commissariamento dell'ordine di Catania. Lo rende la stessa Fnomceo. "L'ordinamento italiano - spiega la Fnomceo in una nota - non conosce un caso in cui, salvo ipotesi espressamente previste o eccezionali, un ente pubblico possa compiere la missione normativamente assegnata, sia verso l'esterno che verso il suo interno, senza che siano ricoperte le cariche statutariamente o istituzionalmente previste".

Su questa circostanza, prosegue la Federazione, "unica nel suo genere, che si è venuta a creare dopo le dimissioni dalla carica di Presidente dell'ordine dei medici di Catania di Massimo Buscema - che si è aggiunta alle preesistenti dimissioni del vicepresidente e del segretario in un consiglio già da riportare al numero previsto per legge (le elezioni suppletive, a seguito delle dimissioni di 11 consiglieri, erano state indette, in prima convocazione, per i giorni 21-22-23 settembre) - il comitato centrale della Fnomceo, riunito in convocazione straordinaria a Bari, ha fondato il parere richiesto dal Ministero della Salute, sulla necessità o meno di commissariare l'ordine della provincia siciliana".