Organizzano piazza di spaccio in via Naumachia:arrestati

I carabinieri della compagnia di piazza Dante hanno arrestato i catanesi Carmelo D’Agata di anni 30 e Sebastiano Belgiorno di anni 39, ritenuti responsabili di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

I due avevano organizzato la piazza di spaccio in via Naumachia, nel quartiere di San Cristoforo, suddivendosi i compiti e utilizzando inoltre delle ricetrasmittenti per comunicare tra loro e segnalare la presenza di eventuali pattuglie delle forze dell'ordine.

Il 39enne svolgeva le mansioni di vedetta, mentre il complice curava la cessione dello stupefacente, allontanandosi per prelevare la sostanza ben nascosta nelle vicinanze e tornare per poi in seguito consegnarla agli avventori in cambio di denaro.

A osservarli però c'erano i militari del nucleo operativo: sfruttando il momento propizio, sono intervenuti in modo fulmineo riuscendo a bloccarli, ammanettarli e sottoporli a perquisizione. Gli uomini dell'arma hanno rinvenuto e sequestrato: 2 ricetrasmittenti marca “BOAFENG”; 110 grammi di marijuana ancora sfusa; 10 dosi confezionate e 322 euro in banconote di piccolo taglio, incassate dall'attività di vendita. Gli arrestati, in attesa del processo per direttissima, sono stati posti agli arresti domiciliari.

Gallery