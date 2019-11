La polizia di Catania partecipa all'iniziativa "Orienta Sicilia"

Grande afflusso di giovani e giovanissimi studenti nella giornata di apertura della II edizione catanese di “Aster Sicilia” – “Orienta Sicilia”, presso lo stand della polizia di Stato, nel centro fieristico “Le Ciminiere” di Catania. Dalle 9 del mattino e fino alle 14, orario di chiusura del padiglione, centinaia di ragazzi delle scuole superiori provenienti da tutta la Sicilia Orientale hanno affollato l’area espositiva della questura di Catania, che ha messo in bella mostra tre uniformi d’epoca: una da “guardia in uniforme invernale” del 1943, una da “guardia ciclista” del 1903 e una da “guardia di mare in tenuta ordinaria” risalente al 1888. Gli agenti sono stati subissati dalle mille domande e curiosità sull’attività dei poliziotti, sulle loro prerogative professionali e sulle possibilità di accesso ai ruoli dell’amministrazione della polizia di Stato.

Non sono mancate domande specifiche sulle conoscenze settoriali necessarie per la professione di poliziotto: dal Diritto penale, alla Procedura penale e al Diritto amministrativo, passando per le tecniche di addestramento, la deontologia professionale e le mille curiosità suscitate dalle apparecchiature tecnologiche esposte nello stand.