Vendevano orologi rubati al mercato delle pulci: denunciati

La polizia ha denunciato due persone, accusate di ricettazione, durante il mercatino delle pulci che si tiene periodicamente in via Dusmet. Un poliziotto ha notato che due venditori, del tutto abusivi, esponevano in vendita alcuni orologi la cui provenienza ha destato sospetti nell’agente. Infatti, è stato successivamente accertato che tre di essi erano sicuramente di provenienza furtiva, così come dalla denuncia sporta dal proprietario che nei giorni scorsi era stato vittima di un furto in appartamento.

I venditori si sono resi disponibili a restituire la merce di provenienza furtiva al proprietario presente, chiedendo di ricomporre bonariamente la questione.I due sono stati accompagnati in questura, ed altri poliziotti si sono recati presso l’abitazione degli ambulanti dove c'era un deposito di merce sospetta: al suo interno sono stati rinvenuti i restanti orologi. Anche se non particolarmente preziosi, presentavano loghi di marchi importanti quali Rolex, Dolce & Gabbana, Breil, Tissot e Bulova, ma ancora non è certo che si tratti di orologi originali o contraffatti.

Sono stati sequestrati penalmente poiché i venditori hanno dichiarato che sono soliti acquistarli da soggetti non ancora identificati e a prezzi vantaggiosi.