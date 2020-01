Ruba un orologio "Breitling" in aeroporto, denunciata passeggera

Ennesimo furto sventato dalla polizia di frontiera in servizio presso l’aeroporto di Catania. La polizia ha denunciato una giovane passeggera in partenza per Bergamo, che la mattinata dello scorso 22 gennaio, si è appropriata di un orologio "Breitling", lasciato all’interno della vaschetta “svuotatasche” ai controlli di sicurezza da un passeggero.

Dopo la denuncia di furto, la polizia si è subito attivata per cercare la responsabile. La donna è stata identificata, è stata subito accompagnata negli uffici di polizia e, spontaneamente, ha consegnato la refurtiva. Il prezioso orologio recuperato è stato restituito al passeggero in transito presso l'aeroporto Fontanarossa, ancora presente in aeroporto, mentre la donna è stata denunciata per il furto commesso.