La polizia di frontiera recupera un orologio rubato in aeroporto

Una passeggera, sottoposta ai controlli di sicurezza sulla persona e sul bagaglio presso l'aeroporto di Catania, ha subito il furto di un orologio in oro. La polizia di frontiera, in collaborazione con le guardie giurate di Sac Service, ha subito analizzato le immagini del sistema di videosorveglianza, riuscendo ad individuare l’autore del reato, un passeggero in procinto di partire per Roma, già in coda al gate per l’imbarco. Aveva trafugato il prezioso orologio da una vaschetta posa-oggetti e lo teneva occultato nelle tasche dei pantaloni. F.S. è stato quindi denunciato per furto aggravato, mentre la refurtiva è stata riconsegnata alla vittima.