Oscurati i manifesti promozionali della neomelodica Agata Arena

Durante i controlli effettuati dalla polizia nell’ambito dell’azione di controllo del territorio, è stata rilevata l’affissione di manifesti pubblicitari sulla pubblica via, nei viali Usodimare, La Malfa e Fratelli Vivaldi, ritraenti la promozione dell'uscita del primo lavoro discografico della neomelodica Agata Arena.

Come accertato, il titolare degli impianti ha dichiarato di non averne autorizzato l'affissione e, pertanto, la cantante e il suo manager hanno occupato abusivamente gli spazi pubblicitari nelle suddette vie. I poliziotti quindi, nella giornata di sabato, unitamente a personale specializzato della polizia municipale appartenente al nucleo tributi locali, hanno oscurato tutti i manifesti che ritraevano Agata Arena. Alla luce di quanto esposto, alla neomelodica sono stati contestati 3 illeciti amministrativi ai sensi degli articolo 11,12,13,14,16,30 e 60 del regolamento comunale sulla pubblicità (delibera consiliare 20/2016) e articoli 6,8 e 24 comma 2 D.Lgs. 507/93 e L. 689/81, in qualità di responsabile dell’affissione.Irrogate diverse migliaia di euro di sanzioni.

Il manager dell’artista è stato individuato come obbligato in solido dell'illecito amministrativo. Ulteriori sanzioni sono state irrogate anche al legale rappresentante della società di pubblicità per la violazione dell’articolo 23 commi 4 e 11 del codice della strada e articolo 53 del Regolamento di esecuzione e attuazione perché, privo di valido titolo autorizzativo, ha continuato a mantenere installati, in sede pubblica, gli impianti. L'artista dunque è stata individuata quale committente e beneficiaria del messaggio pubblicitario. La polizia municipale effettuerà ulteriori accertamenti sulla regolarità dell’installazione degli impianti. Sono in corso ulteriori verifiche e accertamenti della polizia in relazione a possibili manifestazioni non autorizzate, nella zona di piazza Caduti del Mare, da parte della cantante neomelodica, che nei giorni scorsi avrebbe organizzato e partecipato a un concerto accompagnato addirittura da fuochi d'artificio.

