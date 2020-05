Ospedale Cannizzaro, con “pagoPA” ora è possibile pagare da casa

Anche i pagamenti delle copie di cartelle cliniche, cd di esami radiologici, day service e prestazioni intramoenia dell’Ospedale Cannizzaro possono essere effettuati sulla piattaforma “pagoPA”. L’Azienda ha infatti accelerato il processo di estensione delle funzionalità del servizio: "L’implementazione di ulteriori possibilità di pagamento da remoto non solo favorisce la riduzione delle presenze agli sportelli nel rispetto delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica, ma offre agli utenti maggiori strumenti in previsione della ripresa dell’ordinaria attività ambulatoriale", spiega il Direttore Generale dott. Salvatore Giuffrida.

Tutte le modalità di utilizzo della piattaforma sono illustrate in una guida disponibile in home page e sulla pagina dedicata https://www.aocannizzaro.it/utente/pagopa/. Cliccando sul logo “pagoPA” o sull’avviso presente sull’home page del sito www.aocannizzaro.it, oltre alla voce “Prestazioni sanitarie” l’utente trova adesso nel menù altre due possibilità: “Intramoenia – Alpi” e “Cartelle cliniche”. Per il pagamento dell’intramoenia, bisogna essere in possesso del codice identificativo della prenotazione oltre che di un indirizzo e-mail attivo, prima di seguire la procedura; il codice necessario al pagamento online viene fornito dall’operatore all’atto della prenotazione e può essere richiesto anche successivamente.

Nel caso delle cartelle cliniche, selezionare una delle voci alla casella “Causale” (es. “Day Service”, “Rilascio cd esami dipartimento immagini”, “Rilascio copia verbale di P.S.” etc.) e successivamente compilare tutti i dati richiesti relativi al servizio fruito, all’utente, al periodo, nonché al soggetto che paga (e che può essere diverso dal paziente); se si opta per la spedizione postale, è necessario procedere separatamente anche per questo servizio. I pagamenti possono essere effettuati attraverso canali online e fisici di banche e altri prestatori di servizi di pagamento: filiali degli istituti di credito, sportelli Atm, punti Lottomatica, uffici postali, carte di credito etc. Il ricorso a pagoPA non sostituisce la richiesta del servizio (copia di cartella clinica, verbale di PS etc.) da presentare secondo le modalità già in uso, anche telematiche, all’Ufficio unico per i Rapporti con l’utenza.