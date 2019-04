Muore per emorragia cerebrale, donati gli organi: primo prelievo del 2019 al Cannizzaro

A donare è stata una catanese, giunta in Pronto Soccorso per emorragia cerebrale spontanea il 27 marzo e dalla stessa data ricoverata in Rianimazione. Qui la donna è stata assistita fino a ieri, quando ne è stata constatata la morte cerebrale