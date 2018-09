Ospedale Cannizzaro, attività subacquea per disabili all'unità spinale

L’Unità Spinale Unipolare dell’ospedale Cannizzaro di Catania ospiterà da domani (venerdì) a domenica la 13a tappa del progetto nazionale “Subacquea e disabilità: una passione per tutti!” sostenuto da Fondazione Decathlon e realizzato in collaborazione con DAN (Divers Alert Network, che si occupa di sicurezza dei sub).

All’evento, organizzato da DDI Italia con il supporto dell’Associazione DDI Spazio Mare Diving School di Catania, partecipa l’Azienda Cannizzaro, che mette a disposizione piscina e altri locali dell’USU per le attività formative. Mentre venerdì e sabato si terrà il corso per professionisti subacquei, domenica mattina alle 10 sarà la volta del “No Barrier Tour”, con una sessione di prove gratuite cui prenderanno parte ragazzi dell’Associazione Unità Spinale Cannizzaro (A.U.Spi.Ca), dell’associazione Autismo Oltre e della cooperativa sociale Controvento Onlus.

L’evento sarà supportato anche dal Nucleo subacqueo della Guardia Costiera e dei Carabinieri di Messina, che accompagneranno in acqua disabili presso la struttura di San Giovanni Li Cuti. L’iniziativa sarà presentata venerd' 28 settembre alle 11 al quarto piano dell’Unità Spinale, con interventi del direttore sanitario dell’Azienda Cannizzaro Salvatore Giuffrida, del direttore dell’USU Maria Pia Onesta, del presidente di DDI Italia Luca Crippa, del presidente Dario Presenti per Spazio Mare.