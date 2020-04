Ospedale Cannizzaro, in Ortopedia eseguiti 61 tamponi: tutti negativi

Sono tutti negativi i 61 tamponi per la ricerca del virus Sars-Cov-2 eseguiti su personale e pazienti dell'Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia dell'Ospedale Cannizzaro di Catania. Lo screening, secondo le vigenti misure sul contenimento del contagio, è stato disposto dalla Direzione Sanitaria d'intesa con la Direzione dell'Uoc, a seguito del ricovero di una paziente 97enne asintomatica che, entrata con riferita positività e risultata negativa al tampone in Pronto soccorso, era stata posta in isolamento in reparto e qui trovata positiva al terzo tampone. La sorveglianza ha riguardato 44 operatori, esposti e non esposti, fra medici, infermieri, tecnici e ausiliari dell'Unità Operativa, e prioritariamente sono stati screenati i componenti dell'équipe che ha operato la stessa 97enne. I test sono stati somministrati anche ai 17 pazienti ricoverati, sebbene nessuno sia entrato in contatto con l'anziana positiva in quanto tempestivamente isolata.

