Ospadale Cannizzaro, in vigore le nuove tariffe per il parcheggio

Da oggi, 1 marzo, sono in vigore nuove tariffe e sono previste nuove agevolazioni per la sosta delle auto nell’area dell’ospedale Cannizzaro. Il costo orario è stato modulato nell’arco della giornata.

Negli spazi oltre le sbarre, dal lunedì al venerdì è di 0,60 euro ogni ora o frazione di ora tra le 7 e le 17; di 0,40 euro tra le 17 e le 21; di 0,20 euro tra le 21 e le 7. Il sabato, la domenica e nei giorni festivi il costo è ridotto a 0,40 € il giorno e la sera (7-24) e a 0,20 euro la notte (fino alle 7.00).

Tariffe agevolate sono adesso applicate nell’area “C” antistante l’ingresso al parcheggio multipiano (nei pressi del bar), prima gratuita. Esclusivamente in questi stalli, individuati da strisce blu, si paga 0,60 euro dalle 7 alle 17 e 0,40 euro dalle 17 alle 20 dal lunedì al venerdì; 0,40 euro dalle 7 alle 20 il sabato, la domenica e i giorni festivi. È quindi gratis la sosta tra le 20 e le 7 tutti i giorni della settimana e il forfait per l’intera giornata è dimezzato: 2,50 euro (anziché 5,00 euro). Nell'area “C”, oltre che attraverso le due macchinette, a partire dalla prossima settimana sarà possibile effettuare il pagamento anche con lo smartphone utilizzando l’applicazione EasyPark. Resta gratuita la sosta negli altri parcheggi prossimi all’ingresso in area ospedaliera, dai quali gli utenti possono usufruire del servizio di navetta gratuita, potenziato con l’estensione dell’orario, la dotazione di un nuovo mezzo e l’intensificazione delle corse.