Ospedale Cannizzaro, la star di “Amici” Garrison alla festa di Natale per i pazienti

Ci sarà Garrison Rochelle, star del programma tv “Amici”, alla festa in programma all’Unità Spinale dell’Ospedale Cannizzaro di Catania nel pomeriggio di mercoledì prossimo, 12 dicembre. Il tradizionale appuntamento del periodo natalizio, organizzato con l’Utir e con il Cral aziendale d’intesa con la Direzione, prevede diversi momenti di intrattenimento per i pazienti, a partire dalle 16. Principale ospite dell’evento sarà Garrison Rochelle, protagonista del musical “Un papà sotto l’albero”, che debutterà nella tournée nazionale il 19 dicembre al teatro ABC di Catania, con uno spettacolo inedito prodotto da Artime e Galaxias. Grazie alla disponibilità dell’artista e degli altri performer della Compagnia dell’Idiota provenienti da tutta Italia, Garrison proporrà in anteprima alcuni brani dello spettacolo.

Si esibiranno anche Giorgia Agata Lo Verde, cantante tetraplegica, e Giuliana Distefano, soprano. Il pomeriggio proseguirà con uno spettacolo di magia dei piccoli prestigiatori con il Mago Dimis. Oltre ai direttori dell’USU, dott.ssa Maria Pia Onesta, e dell’Utir, dott. Sandro Distefano, interverrà il dott. Salvatore Giuffrida, direttore sanitario dell’Azienda ospedaliera Cannizzaro. Darà il proprio supporto un gruppo di marinai americani del reparto di volo VP-26 di Sigonella, nell'ambito del progetto di Community Relations realizzato dalla Base USA.