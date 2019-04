Ospedale di Acireale, ufficio ticket "regolarmente in funzione e in piena efficienza"

“L’Ufficio ticket dell’Ospedale è regolarmente in funzione e in piena efficienza”. È secca la replica del direttore medico dell’Ospedale “Santa Marta e Santa Venera”, Alfio Cristaudo, alle dichiarazioni del consigliere comunale Giuseppe Vasta. “Sorprendono e non poco - aggiunge iCristaudo - le dichiarazioni del consigliere Vasta e le notizie diffuse che oltre a procurare un immotivato allarme, causano anche un danno d’immagine alla struttura e al personale che vi opera”.

Presso l’ufficio ticket del nosocomio sono assegnati due operatori che espletano la loro attività, tutti i giorni, regolarmente. “Al giorno d’oggi - continua Cristaudo - non sono pervenute segnalazioni di disservizi. Non si capisce come sia possibile affermare il contrario”.

Nel mese di febbraio a seguito del grave episodio che ha interessato l’ufficio, e ci si riferisce alla tentata rapina del mese di gennaio, le casse ticket dell’Ospedale sono state chiuse per i provvedimenti del caso. I cittadini hanno effettuato i pagamenti utilizzando i totem gialli collocati in Ospedale, rivolgendosi alle casse ticket del Distretto sanitario di Acireale, o tramite Posta e Lottomatiche.

“L’Ospedale di Acireale è e rimane un punto di riferimento per la popolazione - conclude Cristaudo - ed è annoverato fra i centri di eccellenza per il trattamento di diverse patologie. Questo, tuttavia, non ci soddisfa e puntiamo sempre al miglioramento dei servizi e degli standard organizzativi. In questo senso, sono sempre ben accolte le opinioni di chi condivide con noi questo impegno, anche se differenti o critiche. Saremo pertanto ben lieti di incontrare il consigliere Vasta in seno alla Commissione consiliare per discutere insieme sui temi che saranno posti all’Ordine del giorno, in spirito di reciprocità e nel rispetto dei ruoli e dei compiti istituzionali”.