Ospedale di Giarre, Musumeci: "Tornerà ad essere un presidio di base"

Giarre dovrebbe tornare ad avere un presidio ospedaliero con un proprio pronto soccorso. Ad annunciarlo è il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci. "Avevamo assunto un impegno in campagna elettorale -ricorda il governatore- restituire a Giarre un ospedale classificato come presidio di base. Avevo dato questa indicazione all'assessore alla Salute che ha già pronta la proposta di delibera sulla Rete ospedaliera. Mi fa piacere confermare che dalla Regione siciliana verrà prevista la re-istituzione del presidio ospedaliero di Giarre, con un proprio pronto soccorso".

Musumeci ha spiegato che la procedura prevede "la presentazione della Rete alle parti sociali, quindi l'adozione della proposta in giunta e la trasmissione alla commissione parlamentare dell'Ars per la formalizzazione del parere previsto. Toccherà poi al ministero della Salute compiere le valutazioni su tutte le proposte di revisione, anche su quella di Giarre. Noi - conclude - vogliamo essere ottimisti perché il lavoro di questi mesi è stato condotto in maniera certosina e nella interlocuzione costante con Roma".