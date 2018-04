Ospedale di Giarre, sopralluogo del direttore Asp per valutare lavori

Il direttore generale dell'Asp di Catania, Giuseppe Giammanco, effettuerà oggi un sopralluogo tecnico al 'San Giovanni di Dio e Sant'Isidoro' di Giarre "finalizzato alla definizione delle proposte di adeguamento della struttura".

"Non più di una decina di giorni addietro - spiega il manager dell'Azienda sanitaria catanese - abbiamo programmato una valutazione ulteriore degli interventi necessari sulle strutture, per definire come le stesse possano essere fruite dalla popolazione. La progettazione verrà sottoposta al vaglio dell'Assessorato regionale alla Salute per un suo inserimento tra i temi dell'edilizia ospedaliera".