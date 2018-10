Ospedale Garibaldi Nesima, parte il nuovo corso di clown terapia per volontari

Un nuovo corso per diventare volontario e portare il sorriso attraverso la clown terapia è in partenza all'ospedale Garibaldi Nesima di Catania. Quattro lezioni, a cura dell'associazione Rinascendo Onlus con il patrocinio dell'Arnas Garibaldi, dal 7 novembre alle 16 nell'aula di endocrinologia del nosocomio catanese, per formare volontari capaci di rallegrare i bambini costretti a ricoveri e cure spesso lunghe e faticose.

"Desidero mandare un messaggio alla collettività: - dice ai microfoni di CataniaToday Angela Leonardi, presidente dell'associazione Rinascendo Onlus - possiamo cambiare la nostra esistenza donando la nostra presenza a chi soffre. Questo corso è tenuto da medici e clown professionisti e ha l'obiettivo di preparare gli aspiranti volontari. Patch Adams, l'ideatore di questo genere di terapia ci ha insegnato che il sorriso migliora la malattia e facilità la guarigione. Le iscrizioni sono aperte - conclude Angela Leonardi - e noi siamo disponibili a fornire tutte le informazioni necessarie per iniziare questa importante avventura".