Garibaldi, party in ospedale per il primo compleanno con la mamma ricoverata

Un piccolo party è stato organizzato dal personale del reparto di Ortopedia dell'ospedale Garibaldi Centro di Catania per festeggiare il primo compleanno della figlia di una paziente ricoverata dopo un gravissimo incidente stradale nel quale ha rischiato di perdere la vita. Il caposala Gerardo Calabrò e gli infermieri hanno truccato e vestito adeguatamente la paziente, preparato gli addobbi e perfino invitato i parenti più stretti della piccola. "Ringrazio tutto il personale infermieristico dell'Ortopedia per la grande sensibilità dimostrata in questa bellissima occasione" ha detto Fabrizio De Nicola, direttore generale dell'Arnas Garibaldi Fabrizio De Nicola. "Il ruolo degli infermieri - ha aggiunto - è davvero difficile, ancorché fondamentale per la riabilitazione fisica e psicologica dei pazienti. Nella nostra azienda ci sono tanti magnifici professionisti che, nonostante le complesse contingenze, riescono sempre a dare il meglio, sia dal punto di vista professionale che umano"