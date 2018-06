Ospedale Garibaldi è tra i migliori per la cura del tumore colon-retto

L'ospedale Garibaldi di Catania compare tra i 20 centri altamente specializzati nella diagnosi e cura del tumore al colon-retto attivi su tutto il territorio nazionale individuati dal Centro Studi ThatMorning, che premia i migliori ospedali del Paese .

Nell'azienda ospedaliera di Piazza Santa Maria di Gesù nel corso del 2015, sono stati effettuati duemila interventi chirurgici all'interno del dipartimento oncologico del Garibaldi-Nesima, 400 dei quali riguardano esclusivamente il colon-retto.

Peraltro, risultato di un lavoro disciplinare impeccabile, l'anno successivo il centro ha ricevuto anche la certificazione Iso 9001. "Siamo orgogliosi - ha dichiarato il Commissario del Garibaldi - di avere raggiunto ancora una volta un traguardo così importante e di stare in compagnia dei più grandi centri sanitari nazionali. Ovviamente il nostro lavoro non finisce con questo riconoscimento e, senza crogiolarci troppo sulle vittorie, siamo pronti per altri obiettivi al servizio della collettività".