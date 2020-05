Ospedale "Gravina", dimessi 3 pazienti guariti dal covid-19

Altri tre pazienti, guariti dal Covid, sono stati dimessi oggi dall’Uoc di Malattie Infettive dell’Ospedale “Gravina” di Caltagirone. Si tratta di un uomo di 62, residente nel catanese; e due anziani, un uomo e una donna, rispettivamente di 91 anni e 87 anni, entrambi residenti nel catanese. Per loro i tamponi di controllo sono risultati negativi e da oggi faranno rientro a casa. I tre pazienti sono stati trattati con terapia standard che combina l’utilizzo di azitromicina, idrossiclorochina, antivirale e eparina. Presso l’UOC di Malattie Infettive sono, adesso, 22 i pazienti ricoverati positivi al Covid-19. In Terapia Intensiva è, invece, ricoverato 1 solo paziente con tampone positivo. Nel pomeriggio di ieri, presso il reparto di Malattie Infettive, il decesso di un uomo di 91 anni, residente nel calatino, risultato positivo al test per il Covid-19. Il paziente era affetto da gravi patologie croniche.

