Ospedale San Marco, il plauso ai medici della Uil Fpl

“Il trasferimento del Santo Bambino nel nuovo ospedale San Marco segna sicuramente una tappa importante nella sanità siciliana: finalmente il nosocomio di Librino decolla dopo anni di incertezze e di rinvii". Ad affermarlo è il segretario generale della Uil Fpl di Catania Stefano Passarello.

"Già dalla prima nascita, quella del piccolo Andrea, abbiamo riscontrato come ci sia un team che lavora bene nel solo interesse della collettività grazie anche alla direzione del professore Antonio Lazzara. Adesso questo ospedale, e i medici che vi operano, dovranno lavorare facendo propria quella che è la tradizione del Vittorio Emanuele e del Santo Bambino dove eccellenti medici si sono formati e altrettante eccellenze sanitarie ne hanno segnato la storia: pensiamo al professore Basile, Latteri, Caudullo, Panella, Tamburino, Palumbo e molti altri ancora. Per arricchire l’elenco delle eccellenze chiediamo alla Regione e al suo Assessorato di bandire i concorsi plaudendo intanto all’iniziativa del governatore Musumeci che con l’operazione di ritorno a casa sta permettendo a tanti medici - costretti ad emigrare - di ritornare in Sicilia. Se a loro aggiungiamo nuove leve e uniamo le forze già esistenti, davvero segneremo la storia della sanità. In un clima di totale collaborazione come sta già avvenendo tra mondo ospedaliero e mondo universitario in questa importante azienda, Policlinico-Vittorio Emanuele, guidata da Giampiero Bonaccorsi. Il pronto soccorso del Policlinico e i vari reparti, in questi primi mesi di vita, hanno dato un’importante risposta alla città con un’assistenza attenta e puntuale: il pronto soccorso, diretto dal professore Carpinteri, arricchisce l’offerta sanitaria in attesa del trasferimento di tutto il Vittorio Emanuele al San Marco. A quel punto la nuova geografia sanitaria verrà disegnata e Catania sarà davvero eccellenza nel panorama regionale e nazionale grazie anche al lavoro dell’assessore Razza che - dopo anni di incertezza - ha saputo valorizzare la sanità della Sicilia”.