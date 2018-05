Ospedale Vittorio Emanuele, cure odontoiatriche per minori in difficoltà

Una rete virtuosa nata sul territorio, permetterà ai ragazzi dagli 11 ai 16 anni – residenti a Catania e con un'esenzione per reddito basso – di accedere ad alcune cure odontoiatriche offerte dalla Clinica dell'ospedale Vittorio Emanuele. A coordinare il servizio è il Rotary Club “Catania Etna Centenario”. Le famiglie dei giovani potranno rivolgersi alle parrocchie San Giovanni Apostolo ed Evangelista del Villaggio Dusmet e San Giuseppe di Ognina che daranno il loro supporto per il disbrigo delle pratiche. Le cure garantite sono quelle di chirurgia orale e di estrazione dentaria. Per accedere è necessaria la richiesta di visita odontoiatrica firmata dal medico di famiglia dove è indicata anche l'esenzione economica. Successivamente si potrà contattare il centro unico di prenotazione (800 553131) e fissare la visita, nei giorni di martedì e giovedì, dalle 9 alle 11. La Clinica Odontoiatrica diretta dal professor Ernesto Rapisarda è un polo di eccellenza al quale fanno riferimento pazienti con quadri clinici complessi provenienti anche da altre province. Nella struttura è già presente un servizio di assistenza per interventi di livello meno grave. “Siamo felici di aver messo in piedi questa rete. Speriamo che possa essere utile ai giovani pazienti che hanno necessità di queste cure e non sanno a chi rivolgersi o come accedere”, afferma Yolanda Medina Diaz, avvocato e presidente del Rotary “Catania Etna Centenario”.