L'appelo del M5S per il Vittorio Emanuele ed il Santo Bambino

Il parlamentare etneo del Movimento Cinque Stelle Eugenio Saitta interviene a seguito delle dichiarazioni del presidente Musumeci sul futuro dell’ospedale Vittorio Emanuele di Catania. In particolare, a causa dell’apertura del nuovo polo sanitario del San Marco di Librino, le strutture del Santo Bambino e del Vittorio Emanuele saranno spogliate di tutti i reparti e cesseranno la loro funzione ospedaliera.

“Il Santo Bambino è già chiuso. Il Vittorio Emanuele sta completando il suo trasferimento e non possiamo che essere contenti per il cronoprogramma rispettato per la piena funzionalità del San Marco di Librino. Però non possiamo essere contenti di sapere che ancora non vi sono progetti né pianificazioni sul futuro utilizzo di due importanti strutture in una zona centralissima della città. Parliamo di due importanti poli che si trovano nella zona dell’Antico Corso e che rischiano, senza idee, di essere destinate a un abbandono inesorabile se non si attivano subito dei progetti. Un abbandono che causerebbe degrado e che sarebbe un altro schiaffo a un quartiere, al contrario, bisognoso di attenzione, socialità e dinamismo economico. Già dopo qualche giorno il quartiere appare come fantasma e chiedo a sindaco, presidente della Regione, assessore alla Salute di sederci e trovare l’utilizzo più giusto per i due, ormai, ex ospedali e stilare un cronoprogramma di azioni, concertandole con gli abitanti della zona”.