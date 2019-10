Ottobrata, Confcommercio: "Esercenti locali penalizzati"

L'Ottobrata Zafferanese continua a suscitare malumori e perplessità all'interno della comunità del comune etneo: come ogni anno non mancano le polemiche rivolte all'organizzazione e alla gestione dell'area degli espositori, gastronomici e non. Nonostante quest'anno fosse previsto un unico gestore dell'area food, individuato con apposito bando dell'amministrazione, residenti e visitatori segnalano la presenza di diversi stand "abusivi" che insistono nell'area non riconducibili al gestore unico. Anche i commercianti locali si sentono penalizzati tanto che la stessa Confcommercio è scesa in campo a loro difesa poiché sottoposti a un nuovo obolo imposto dal Comitato organizzatore per esporre esternamente la loro merce.

"Gli operatori commerciali zafferanesi andrebbero premiati e non tassati - si legge nella nota di Confcommercio - la tassazione suppletiva a carico degli operatori commerciali che detengono già suolo pubblico per l’intero anno, così come per alcune tipologie merceologiche no food in occasione dell’Ottobrata, per come concepita, rappresenta una misura che non tiene assolutamente conto dei sacrifici che i commercianti fanno per restare in vita, per non chiudere le loro attività, per non abbandonare il territorio, per non ridurre i livelli occupazionali. Non si tiene conto dei sacrifici che essi sopportano nei periodi invernali, da novembre ad aprile. Sei mesi in cui tirare a campare è davvero dura e la tentazione di abbandonare tutto è comprensibilmente alta".

"Un evento importante come l’ottobrata dovrebbe costituire un 'premio' per coloro che illuminano la cittadina etnea anche nel periodo invernale, costituendo così un insostituibile presidio di lotta al degrado urbano. Ci sono manifestazioni importanti per qualità dell’offerta e specie per flussi generati in molti comuni della nostra provincia (Acireale e Pedara solo per citare alcuni casi) ove le amministrazioni locali riconoscono agli operatori commerciali il merito di stare nel loro comune rendendolo vivo e vitale e non prevedono alcun obolo suppletivo in occasione delle manifestazioni medesime. Pertanto la Confcommercio chiede un incontro urgente con il Sindaco e gli amministratori del Comune di Zafferana affinchè si faccia chiarezza".