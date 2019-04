Padre Gianni Notari saluta la Parrocchia “Crocifisso dei Miracoli”

Il parroco della comunità “Crocifisso dei Miracoli”, Padre Gianni Notari, dopo 9 anni di incarico come “pastore” nella omonima chiesa gesuita ubicata nella centralissima via Umberto, saluterà i propri fedeli e parrocchiani il prossimo 28 aprile, giornata domenicale, in quanto è stato chiamato a presiedere ad un nuovo incarico pastorale. Il sacerdote della “Compagnia di Gesù”, napoletano, dal 2010 parroco del Crocifisso dei Miracoli, rende noto attraverso una nota del Consiglio pastorale parrocchiale, che “la celebrazione della Pasqua è un annuncio di speranza: una forza di vita che penetra il mondo. Dove sembra che tutto sia morto, ci ricorda Papa Francesco, da ogni parte, tornano ad apparire i germogli della resurrezione. In Gesù ci è data la vita. In Lui risorto scorgiamo la prospettiva di un nuovo tempo in cui l’umanità intraprende un cammino che va verso la pienezza. Anche la nostra comunità parrocchiale - continua Padre Gianni Notari - proprio in questi giorni, è chiamata a fare “Pasqua”, a vivere un tempo di “passaggio”. Sappiamo tutti che i momenti di transizione, di cambiamento, sono difficili e impegnativi, ma siamo altrettanto certi che il Signore risorto non ci farà mancare la sua consolazione: “Ecco, io faccio nuove tutte le cose” (Ap 21,5-6)”. Il Parroco, quindi, dopo nove anni, è stato chiamato ad una nuova missione apostolica: “è un passaggio a cui siamo stati preparati da tempo - prosegue il comunicato del Consiglio pastorale parrocchiale -, ma per l’affetto e l’amicizia che ci lega a lui, è una notizia che accogliamo con non poco dispiacere. Il Signore ci ha dato la grazia, in p. Gianni, di una testimonianza di luce nell’annuncio del Vangelo, nella gioia e nell’entusiasmo di chi, col Signore nel cuore, non cessa di progettare ed agire per il Regno di Dio, cucendo il filo della speranza, anche e soprattutto in un tempo difficile come il nostro. Adesso lui è chiamato ad un nuovo incarico e nelle prossime settimane verrà reso noto il nome del nuovo parroco a cui, già da adesso, esprimiamo la nostra piena disponibilità a collaborare. Desideriamo dunque invitare tutta la comunità alla solenne celebrazione di conclusione del mandato di parroco di p. Gianni che si realizzerà domenica 28 aprile 2019, alle ore 18.30, nella parrocchia del SS. Crocifisso dei Miracoli, in via Umberto a Catania. Sarà l’occasione per celebrare insieme questa “Pasqua”, per ringraziare il Signore per questi anni in “compagnia” di p. Gianni e per rivolgergli il nostro corale “arrivederci!” Alla fine della celebrazione, nel salone Loyola, si vivrà un tempo di festa. Sarà l’occasione per incontrare padre Gianni e per fargli sentire tutto l'affetto e l'immensa gratitudine dei parrocchiani. Sarà espressione di un “suo desiderio poter celebrare, abbracciare e salutare tutti coloro che in questi anni ha avuto la gioia di incontrare nel suo cammino come pastore di questa comunità. Accogliamo dunque il suo invito e la sua accorata esortazione ad essere oggi e sempre una “comunità benedicente”.