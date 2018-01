Ricompare la pagina Facebook contro Sant'Agata, tra minacce e insulti

Da circa due anni la pagina Facebook "Sant'Agata ti odio" pubblica numerosi post che ridicolizzano e prendono in giro i devoti della Santa Patrona di Catania. Più volte segnalata e chiusa da Facebook per contenuti inidonei e offensivi, la pagina torna online puntualmente a ridosso delle festività agatine.

Nata probabilmente per provocare, la pagina sul noto social network, attira ogni giorno minacce e insulti pesanti da parte di moltissimi utenti che, vengono poi a loro volta presi in giro per la "scarsa conoscenza della grammatica italiana" e per "l'odio virtuale" che, come sottolineato dall'autore nei suoi post, non si adatta agli insegnamenti generali della religione cattolica.

Ed è così che lo spazio virtuale si riempie ogni giorno di fotomontaggi blasfemi della Santa e vignette che suscitano, puntualmente, una catena di sproloqui. Non mancano anche gli audio-messaggi e gli screenshot delle minacce ricevute dall'admin, il cui intento, pare sia proprio quello di mostrare il volto "criminale" del culto. "In questa fogna di città si ha paura di esprimere la propria opinione a causa di atteggiamenti mafiosi, di gente che difende una statua e preferisce il fanatismo al progresso", scrive l'amministratore della pagina in un post.