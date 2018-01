Palagonia, 60enne in carcere per rapina ed estorsione

I carabinieri di Palagonia hanno arrestato il 60enne Giuseppe Faro, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dal Tribunale di Catania. Condannato dai giudici per il concorso in rapina aggravata ed estorsione, reati commessi a Catania nel 1998, dovrà espiare una pena equivalente ad anni 3 di reclusione. L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato rinchiuso nel carcere di Caltagirone.