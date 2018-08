Palagonia, vede i carabinieri e scappa: arrestato spacciatore

I carabinieri d di Palagonia hanno arrestato un 28enne responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Una pattuglia del nucleo operativo, percorrendo ieri pomeriggio via Vittorio Emanuele e riconoscendolo, come consumatore abituale di droga, gli si è avvicinata per sottoporlo a controllo.

Il giovane vedendo i militari, è scappato a piedi tentando di disfarsi, lanciandolo sotto una vettura in sosta, di un involucro contenente 85 dosi di cocaina. Sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di un' ulteriore dose della medesima sostanza stupefacente. La droga è stata sequestrata, mentre l’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato relegato agli arresti domiciliari.