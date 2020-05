Palagonia, i carabinieri scoprono una lavanderia abusiva

I carabinieri della stazione di Palagonia hanno sanzionato un 73enne per aver avviato un’attività commerciale abusiva e senza alcuna iscrizione alla camera di commercio. In particolare l'anziano gestiva una lavanderia ed effettuava la raccolta degli indumenti presso il proprio locale trasferendoli, poi, in una lavanderia autorizzata fuori dal Comune di Palagonia applicando ai clienti un rincaro del 15% per il servizio offerto. Per tali motivi all’uomo è stata comminata la sanzione amministrativa di 860,67 euro nonché è stato segnalato al sindaco per la chiusura dell’attività.

