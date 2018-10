Palagonia, 51enne agli arresti domiciliari per cumulo di pene

I carabinieri di Palagonia hanno arrestato il 51enne Giuseppe Pastore, in esecuzione di un ordine per l’espiazione di pena detentiva emesso dall’ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica di Catania. L’uomo, dovendo scontare la pena di mesi 5 di reclusione, per un cumulo di pene concorrenti, assolte le formalità di rito, è stato posto agli arresti domiciliari