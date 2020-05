Palagonia, deteneva illecitamente munizioni: denunciato

I carabinieri della stazione di Palagonia hanno denunciato un 70enne del posto per detenzione abusiva di munizionamento. I militari dell’Arma palagonese, nel quadro dei controlli periodicamente effettuati per garantire il monitoraggio in materia di detenzione di armi e parti di esse, ciò al fine di verificare la reale corrispondenza di quanto dichiarato dai possessori presso gli uffici di pubblica sicurezza. In una di queste verifiche i militari hanno riscontrato l’ingiustificata detenzione da parte del denunciato di nr. 83 cartucce cal. 22 e nr. 48 cal. 6,35, che, pertanto, sono state immediatamente sequestrate mentre l’uomo, invero, non è stato in grado di fornire valida motivazione della loro presenza.

